PagerDuty Status Pages EU

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Mehr Möglichkeiten, PagerDuty in Slack zu nutzen

Mit Workflow-Builder automatisieren

Verwandle mit dem Workflow-Builder* alltägliche Prozesse in Automatisierungen, ohne auch nur eine Zeile Code zu schreiben. Füge Workflows Drittanbietertools wie PagerDuty hinzu, um die Arbeit und Abläufe aus Slack heraus zu organisieren, und nutze Vorlagen für einen schnellen Start. Mehr Infos über Automatisierungen

Für PagerDuty verfügbare Vorlagen:

Neuer PagerDuty-Vorfall aus Emoji-Reaktion

Auf Hinweisbenachrichtigungen in Slack mit Emoji reagieren, um PagerDuty-Vorfälle zu erstellen

* Workflow-Builder ist nur in kostenpflichtigen Abonnements verfügbar