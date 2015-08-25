Harmonia helps your team work better, together, by sharing responsibility to recurring and one-off tasks around the whole team. By automatically and fairly distributing responsibilities, everyone in the team pitches in. Assignments are visible to everyone via email and/or Slack, so there's never any doubt who is responsible.
Harmonia kann Folgendes einsehen:
Harmonia kann Folgendes tun:
Überprüfe die Details, um die Sicherheitspraktiken dieser App besser zu verstehen. Mehr Infos über die Bewertung von Apps für deinen Workspace findest du in unserem Support-Center.
All data is hosted securely on our deployment VPS.
Daten-Hosting-Unternehmen
Linode
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no
Zertifizierungen & Compliance
Verfahren zu Anfragen für die Datenlöschung
As required by GDPR, we action all requests made to delete user information from our systems. We don't retain any information if users delete their accounts.
HIPAA-konform
no
Diese App bietet zwar ggf. HIPAA-Compliance, Slack hat jedoch keine Geschäftspartnervereinbarung mit Drittanbietern von Anwendungen, einschließlich derjenigen im Slack Marketplace. Daher bist du dafür verantwortlich, die Compliance des Anbieters zu überprüfen und eine entsprechende Vereinbarung vor der Aktivierung abzuschließen.
Sicherheit
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
admin@harmonia.io
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern