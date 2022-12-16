Datum des letzten Penetrationstests
2022-12-16
Potenziellen Kunden steht auf Anfrage eine Zusammenfassung zur Verfügung
yes
Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
Any SAML based SSO - Azure, Okta, OneLogin, Google, etc
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
security@recognizeapp.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
no
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
Stripe, Mandrill, Twilio
Verwendet Token-Rotation
no