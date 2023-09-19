Smartsheet EU

Mehr Möglichkeiten, Smartsheet in Slack zu nutzen

Mit Workflow-Builder automatisieren

Verwandle mit dem Workflow-Builder* alltägliche Prozesse in Automatisierungen, ohne auch nur eine Zeile Code zu schreiben. Füge Workflows Drittanbietertools wie Smartsheet hinzu, um die Arbeit und Abläufe aus Slack heraus zu organisieren, und nutze Vorlagen für einen schnellen Start. Mehr Infos über Automatisierungen

Für Smartsheet verfügbare Vorlagen:

* Workflow-Builder ist nur in kostenpflichtigen Abonnements verfügbar