Daily Te Reo Māori

Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
All retained data will be securely deleted from our database upon removal, rendering it irretrievable.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Users will not have access to their data after removal. Data will be permanently deleted.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Data is backed up daily, with backups retained for 30 days to ensure data integrity and availability.
Rechenzentrumsstandort(e)
USA
Details zum Daten-Hosting
Cloud hosted
Daten-Hosting-Unternehmen
heroku
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no