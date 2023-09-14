Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
support@asirrera.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
no
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
ロボオペレータでは2023/09/15現在、以下のサードパーティと連携があります。
今後このリストは増えていく可能性があります。
・Gmail
・Googleスプレッドシート
・Microsoft Outlook
・Microsoft Teams
・Slack
・Box
・Excel Online
Verwendet Token-Rotation
no