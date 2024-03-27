Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
収集した個人情報はユーザーの利用が終了し一定の期間が経過するまで保持します。
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
ユーザーは当社に対して個人情報及び個人に関わる当社が保持しているデータの開示,訂正，追加または削除（以下，「訂正等」といいます。）を請求することができます。
当社は，ユーザーから請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には，遅滞なく，お客様のデータおよびそのバックアップから当該個人情報の訂正等を行うものとします。
Richtlinie zur Datenspeicherung
当社は、お客様情報を、TLSおよびデータの暗号化を用いて安全にデータベースに保存します。
Rechenzentrumsstandort(e)
Japan
Details zum Daten-Hosting
クラウドホスト（DynamoDB）
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no
App/Dienst verwendet große Sprachmodelle (LLM)
no