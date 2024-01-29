Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
- Customer Data(メッセージの内容): TellYaが読み取ったメッセージの内容については、メッセージ翻訳が完了するまでキューの中に一時的に保存されますが、翻訳内容の投稿が成功し次第削除されます。データベースやファイル中への永続化は行われません。なんらかの原因により、翻訳や投稿に失敗したメッセージに関しては最大14日間保管されたあと削除されます。障害対応以外でこのデータが使われることはありません。
- 翻訳対象となったメッセージのメタデータ（タイムスタンプ・ユーザーID等）：ログとして最大1年間保存されます
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
上記の、retention policyに定める期間が経過したデータについては自動的に削除されます。
Richtlinie zur Datenspeicherung
AWS標準のインフラレベルの暗号化に加え、APIトークンなどの重要情報に関してはアプリケーションレベルの暗号化も追加で行っております。
Rechenzentrumsstandort(e)
Japan
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no
App/Dienst verwendet große Sprachmodelle (LLM)
yes
Verwendete(s) LLM-Modell(e)
OpenAI gpt-4o and gpt-4o-mini
Aufbewahrungseinstellungen für LLM
不正使用検知などの目的のため、OpenAIにより30日間保持されますが、モデルの学習や改善などには使われません。
LLM-Richtlinie zur Datenüberlassung
メッセージごとに独立した翻訳リクエストをAPIへ送信しています。ファインチューニングは行っていないため、他の顧客のデータが参照される可能性はありません。
LLM-Richtlinie zur Datenresidenz
日本国内のAWSで処理されたあと、OpenAIのインフラ（主に米国）で処理されます。