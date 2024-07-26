User data The automatic deletion feature helps minimize the storage of personal data by automatically deleting user accounts that no longer have active bookings or visits, aligning with GDPR and similar data protection regulations. Users older than a specified threshold (e.g., 3 months) are automatically deleted if they have no remaining bookings or visits. A user who created a booking but later leaves the organization will be deleted from the system once their bookings expire and their account exceeds the retention threshold. Admins can configure retention periods for both bookings and user data in the system settings. The user retention period should be set based on the organization's data retention goals. Deleted users can re-register as new users if they wish to return, with no loss of prior data, as their account had no active bookings or visits when deleted. System-level users (e.g., admins) are not subject to automatic deletion. The feature processes deletions in small batches periodically. Organizations should carefully configure retention settings and communicate policies to users. Even after a user is deleted from the live system, their data remains in backups for a short period before being permanently erased. Complete user data retention policy of Skedda Inc. is found here:

Booking and visit data Skedda allows you to set a data retention period for past bookings and visits, with options ranging from 0 days to 7 years. The default retention period is one year. Bookings and visits older than the set retention period are automatically deleted. Repeating bookings are only deleted after the last occurrence falls outside the retention period. A shorter retention period helps comply with GDPR and similar regulations by minimizing unnecessary data storage, improving account performance. The retention period can be extended depending on your Skedda subscription, but changes in your subscription plan won’t automatically adjust this setting. For retention beyond 7 years, Skedda offers data export options so you can store booking and visit data externally. Complete booking and visit data retention policy of Skedda Inc. is found here:

Backup policy Skedda uses industry-standard encryption (AES-256) to protect all stored data, including databases, backups, and transaction logs. Access to the data is tightly controlled through firewalls, authentication, and role-based permissions. Data is regularly backed up with geo-redundancy, enabling restoration to a specific point in time in case of data loss. Backups are retained for 35 days. Skedda employs advanced database auditing, threat protection, and vulnerability assessments to monitor and secure data. These measures help detect and prevent unauthorized access and meet regulatory compliance, including GDPR. Data in transit is encrypted using TLS 1.2 or higher. All connections to Skedda are forced to use HTTPS, and additional security headers are implemented to prevent various attacks. Skedda supports secure login options like Single Sign-On (SSO) and OAuth 2.0. For password-based logins, strong encryption and multi-factor authentication are used. Staff access to customer data is restricted and monitored. Skedda adheres to various regulatory standards (e.g., ISO 27001, PCI DSS) and undergoes regular independent security assessments, including penetration testing. Skedda has a dedicated security team and processes in place for quickly addressing vulnerabilities and security incidents. Skedda Inc.'s complete backup policies can be found here: