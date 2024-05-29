Master Metrics

Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
tomas.sargiotto@mastermetrics.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
yes
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics, Tik Tok, Hubspot, Close, LinkedIn, Assana, Monday, Zapier, ClickUp.
Verwendet Token-Rotation
no