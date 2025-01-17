Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Graph's current data retention policy is to retain data indefinitely.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Upon customer request, Graph will completely delete all customer data from our systems. This can be initiated by emailing beta@graphapp.ai.
Richtlinie zur Datenspeicherung
All data is stored in US-based AWS data centers. Data is encrypted at rest and in transit using industry-standard encryption.
Rechenzentrumsstandort(e)
USA
Details zum Daten-Hosting
Cloud hosted in AWS
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
yes
Richtlinien für Unterauftragsverarbeiter
App/Dienst verwendet große Sprachmodelle (LLM)
yes
Verwendete(s) LLM-Modell(e)
Claude 3.5 Sonnet & 3.5 Haiku (subject to change)
Aufbewahrungseinstellungen für LLM
Graph does not use any customer data (prompts or outputs) for model training purposes. Conversation states are stored indefinitely so that users may resume past conversations.
LLM-Richtlinie zur Datenüberlassung
Multi tenant with logical customer segmentation.
LLM-Richtlinie zur Datenresidenz
All LLM processing occurs within our private AWS infrastructure in US-based data centers. Data never leaves our secure environment.