サポットさん (sapot)

Datenschutz & Daten-Governance

Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien 本アプリは、インストールされている期間中、カスタマーデータを保持します。アンインストール後は、誤ってアンインストールした際の復元リクエストに対応できるよう、さらに30日間データを保持します。この30日間が経過した後は、当社利用規約第14条第2項に従ってデータを廃棄します。

Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten 本アプリは、当社の保存スケジュールに従ってカスタマーデータを削除またはアーカイブします。ユーザーが特定のデータを早期に削除する必要がある場合（たとえば機密情報を誤って共有した場合など）は、直接当社までご連絡ください。内容の審査の後、適切に対応いたします。

Richtlinie zur Datenspeicherung 本アプリは、AWS 上に構築・管理された当社専用ネットワークのデータベースにカスタマーデータを保存します。データベースは AES-256 で暗号化されており、直接的なパブリックアクセスは許可されていません（すべての通信はプライベート VPC を経由します）。さらに、Slack と当社サーバー間のデータ転送を含むすべての通信は、SSL/TLS 暗号化により転送中のデータを保護しています。

Rechenzentrumsstandort(e) Japan

Details zum Daten-Hosting 当社は AWS 上でクラウドホスト型ソリューションを利用しています。環境は当社が自主管理・構成しており、AWS 以外のサードパーティーのホスティングプロバイダーは関与していません。

Daten-Hosting-Unternehmen AWS

App/Service hat Unterauftragsverarbeiter no

App/Dienst verwendet große Sprachmodelle (LLM) yes

Verwendete(s) LLM-Modell(e) 本アプリは、回答生成にOpenAIのGPT-4を利用しています。将来的にはMicrosoft AzureやAWSのLLMに切り替わる可能性がありますが、いずれの場合もユーザーデータがモデルの学習に使用されることはありません。

Aufbewahrungseinstellungen für LLM 本アプリは、LLMプロバイダがお客様のデータを永続的に保持しない設定を採用しています。会話ログは当社サーバー上でのみ管理され、アンインストール後は30日間を経てデータが破棄されます。LLMプロバイダ側で、これらのログが学習やその他の目的で保持されることはありません。

LLM-Richtlinie zur Datenüberlassung 本アプリがLLM（大規模言語モデル）へ送信するデータは、一時的な処理の目的のみで使用されます。必要最小限のテキストを安全に送信し、LLM側で将来的に学習や分析に利用されることはありません。