Carbon Voice

Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
The system retains messages/ information indefinitely. Users can configure their workspace to have retention policies to clear messages according to their policies.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
The system retains messages/ information indefinitely. Users can configure their workspace to have retention policies to clear messages according to their policies.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Data is encrypted in transit and at rest.
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS, Google Cloud, mongodb.com, Github, Firebase
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
yes
Richtlinien für Unterauftragsverarbeiter
App/Dienst verwendet große Sprachmodelle (LLM)
yes
Verwendete(s) LLM-Modell(e)
Gpt-4 and Gpt-4o
Aufbewahrungseinstellungen für LLM
30 days. After this period data is deleted.
LLM-Richtlinie zur Datenüberlassung
Data submitted to LLM is not used to train the LLM models.
LLM-Richtlinie zur Datenresidenz
Data residency is in the United States.