Iron Mountain InSight

Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
Standard OAuth, SAML
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
insight.support@ironmountain.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
yes
URL zum Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
Programm zur Mitteilung von Schwachstellen deckt die Slack App
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
no
Verwendet Token-Rotation
no