Kudos by OrgaNice

Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Data is retained indefinitely and can be deleted upon request or with account termination
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
OrgaNice removes customer data upon request
Richtlinie zur Datenspeicherung
All customer data is stored in a PostgreSQL database, hosted in the AWS us-east-1 region via AWS RDS
Rechenzentrumsstandort(e)
USA
Details zum Daten-Hosting
Cloud-hosted in a private AWS cloud
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no
App/Dienst verwendet große Sprachmodelle (LLM)
no