Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
We retain Slack User IDs, Team IDs, and access tokens securely for the duration of the app installation to maintain session and authorization. User message requests and related data are temporarily cached for up to 8 hours to enable efficient processing and improved user experience. No message content is stored beyond this period
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
We permanently delete all stored Slack User IDs, Team IDs, tokens, and cached user data immediately when a user revokes their token or uninstalls the app
Richtlinie zur Datenspeicherung
Data is encrypted at rest
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no
App/Dienst verwendet große Sprachmodelle (LLM)
yes
Verwendete(s) LLM-Modell(e)
GPT_4O, GPT_4O_MINI, GPT_4_32K, GPT_4_1, GPT_3_5_TURBO_16K, ZOOM_AGENT_PARSER, CLAUDE_3_5_SONNET, CLAUDE_3_5_SONNET_V2, CLAUDE_3_7_SONNET, CLAUDE_4_SONNET, ZOOM_LLAMA_3_70B, ZOOM_LLAMA_33_70B, ZOOM_LLAMA_3_70B_H100, CLAUDE_V3_HAIKU, ZOOM_SLM_SLOT
Aufbewahrungseinstellungen für LLM
Data is cached only for eight hours
LLM-Richtlinie zur Datenüberlassung
Data is cached only for eight hours
LLM-Richtlinie zur Datenresidenz
Data is cached in Redis for eight hours