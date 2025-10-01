HackerOne Bot

Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
HackerOne supports major enterprise SSO providers including Okta, Google, Microsoft Entra ID (Azure AD), OneLogin, Ping Identity, Duo, JumpCloud, MS ADFS, and other SAML 2.0 compatible providers.
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
security@hackerone.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
yes
URL zum Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
no
Verwendet Token-Rotation
no