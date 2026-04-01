Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
SAML 2.0 SSO for team sign-in, which works with common identity providers such as Okta, Microsoft Entra ID (Azure AD), OneLogin, Google Workspace, and other SAML 2.0–compatible IdPs. See: https://docs.stripe.com/get-started/account/sso
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
support@stripe.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
yes
URL zum Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
Programm zur Mitteilung von Schwachstellen deckt die Slack App
yes
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
yes
URL zum Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
yes
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
Slack OAuth and Stripe (Stripe App installation and APIs).
Verwendet Token-Rotation
no