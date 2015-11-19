Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Simple In/Out retains your data for as long as you are a customer.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Simple In/Out deletes your data upon cancellation of your account.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Simple In/Out stores your dat encrypted at rest.
Rechenzentrumsstandort(e)
USA
Details zum Daten-Hosting
Cloud hosted.
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
yes
Richtlinien für Unterauftragsverarbeiter
App/Dienst verwendet große Sprachmodelle (LLM)
no