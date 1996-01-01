Jenkins CI

Diese App wurde von Slack entwickelt.

Diese App wurde von einem Mitglied des Slack-Teams entwickelt, um Slack mit einem Drittanbieterdienst zu verbinden. Diese Apps werden eventuell nicht auf dieselbe Weise von Slack getestet, dokumentiert oder unterstützt wie unsere Kernangebote (z. B. Slack Enterprise Grid und Slack für Teams). Feedback zu diesen Apps kannst du uns – gerne auch auf Deutsch – unter feedback@slack.com geben.

Es werden nur Daten verwendet, auf die Slack bereits zugreifen kann (in unseren Datenschutzrichtlinien findest du weitere Informationen). Durch Aktivieren und/oder Verwenden dieser App wirst du eventuell mit einem Dienst verbunden, der nicht Teil von Slack ist.