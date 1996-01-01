Eingehende Webhooks

Please note, this is a legacy custom integration - an outdated way for teams to integrate with Slack. These integrations lack newer features and they will be deprecated and possibly removed in the future. We do not recommend their use. Instead, we suggest that you check out their replacement: Slack apps.Incoming Webhooks are a simple way to post messages from external sources into Slack. They make use of normal HTTP requests with a JSON payload, which includes the message and a few other optional details described later.Message Attachments can also be used in Incoming Webhooks to display richly-formatted messages that stand out from regular chat messages.
Diese App wurde von Slack entwickelt.
Diese App wurde von einem Mitglied des Slack-Teams entwickelt, um Slack mit einem Drittanbieterdienst zu verbinden. Diese Apps werden eventuell nicht auf dieselbe Weise von Slack getestet, dokumentiert oder unterstützt wie unsere Kernangebote (z. B. Slack Enterprise Grid und Slack für Teams). Feedback zu diesen Apps kannst du uns – gerne auch auf Deutsch – unter feedback@slack.com geben.
Es werden nur Daten verwendet, auf die Slack bereits zugreifen kann (in unseren Datenschutzrichtlinien findest du weitere Informationen). Durch Aktivieren und/oder Verwenden dieser App wirst du eventuell mit einem Dienst verbunden, der nicht Teil von Slack ist.
Überprüfe die Details, um die Sicherheitspraktiken dieser App besser zu verstehen. Mehr Infos über die Bewertung von Apps für deinen Workspace findest du in unserem Support-Center.