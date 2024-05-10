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Box-Dateiauswahl

Mehr Möglichkeiten, Box in Slack zu nutzen

Mit Workflow-Builder automatisieren

Verwandle mit dem Workflow-Builder* alltägliche Prozesse in Automatisierungen, ohne auch nur eine Zeile Code zu schreiben. Füge Workflows Drittanbietertools wie Box hinzu, um die Arbeit und Abläufe aus Slack heraus zu organisieren, und nutze Vorlagen für einen schnellen Start. Mehr Infos über Automatisierungen

Für Box verfügbare Vorlagen:

Box Sign-Unterzeichnungsanfrage

Nutze Slack, um einer Person aus einer Box Sign-Vorlage Dokumente zum Unterzeichnen zu senden

Neuen Box-Ordner erstellen

Formular ausfüllen und neuen Ordner in Box erstellen

* Workflow-Builder ist nur in kostenpflichtigen Abonnements verfügbar