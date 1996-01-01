Please note, this is a legacy custom integration - an outdated way for teams to integrate with Slack. These integrations lack newer features and they will be deprecated and possibly removed in the future. We do not recommend their use. Instead, we suggest that you check out their replacement: Slack apps.Slash Commands allow you to listen for custom triggers in chat messages across all Slack channels. When a Slash Command is triggered, relevant data will be sent to an external URL in real-time.For example, typing
/weather 94070 could send a message to an external URL that would look up the current weather forecast for San Francisco and post it back to Slack.
Diese App wurde von Slack entwickelt.
Diese App wurde von einem Mitglied des Slack-Teams entwickelt, um Slack mit einem Drittanbieterdienst zu verbinden. Diese Apps werden eventuell nicht auf dieselbe Weise von Slack getestet, dokumentiert oder unterstützt wie unsere Kernangebote (z. B. Slack Enterprise Grid und Slack für Teams). Feedback zu diesen Apps kannst du uns – gerne auch auf Deutsch – unter feedback@slack.com geben.
Es werden nur Daten verwendet, auf die Slack bereits zugreifen kann (in unseren Datenschutzrichtlinien findest du weitere Informationen). Durch Aktivieren und/oder Verwenden dieser App wirst du eventuell mit einem Dienst verbunden, der nicht Teil von Slack ist.
Überprüfe die Details, um die Sicherheitspraktiken dieser App besser zu verstehen. Mehr Infos über die Bewertung von Apps für deinen Workspace findest du in unserem Support-Center.