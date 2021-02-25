Arc Analytics

Potenziellen Kunden steht auf Anfrage eine Zusammenfassung zur Verfügung
no
Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
Sign-in with Slack (Slack OAuth)
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
hello@arc.supernormal.co
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
yes
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
Amazon Web Services, Google Analytics, Intercom, Sendgrid, Sentry, and Stripe.
Verwendet Token-Rotation
no