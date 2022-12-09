Datum des letzten Penetrationstests
2022-12-09
Potenziellen Kunden steht auf Anfrage eine Zusammenfassung zur Verfügung
no
Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
Okta, Azure, OneLogin, Auth0, Google
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
hello@timetastic.co.uk
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
no
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
Stripe, Sendgrid, Zendesk, CustomerIO, Google Analytics, Cloudflare
Verwendet Token-Rotation
no