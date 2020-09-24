Castle helps businesses manage risk and fraud with only a few lines of code. By monitoring every user interaction, from registration and login to page views, form posts, and transactions, Castle is able to highlight any anomalies and suspicious user behavior.
Castle (legacy) kann Folgendes tun:
Überprüfe die Details, um die Sicherheitspraktiken dieser App besser zu verstehen. Mehr Infos über die Bewertung von Apps für deinen Workspace findest du in unserem Support-Center.
Diese App bietet zwar ggf. HIPAA-Compliance, Slack hat jedoch keine Geschäftspartnervereinbarung mit Drittanbietern von Anwendungen, einschließlich derjenigen im Slack Marketplace. Daher bist du dafür verantwortlich, die Compliance des Anbieters zu überprüfen und eine entsprechende Vereinbarung vor der Aktivierung abzuschließen.
Sicherheit
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
security@castle.io
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern