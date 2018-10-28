Standup Jack

Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Stored indefinitely in case people re-activate (happens a lot). Stored on an RDS instance on AWS.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
People can email at support@standupjack.com and I'll remove their data immediately.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Stored indefinitely in case people re-activate (happens a lot). Stored on an RDS instance on AWS.
Rechenzentrumsstandort(e)
USA
Details zum Daten-Hosting
Cloud hosted
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no
App/Dienst verwendet große Sprachmodelle (LLM)
no