Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
SatisMeter has a formal Data Retention Policy, which includes regular data backups for disaster recovery and business continuity purposes.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Data is backed up according to our Data Retention Policy. Hourly, weekly, and monthly.
Richtlinie zur Datenspeicherung
SatisMeter does not store or process Customer Data in any form outside of the United States, other than for transit purposes, without the prior written consent of the Customer.
Customer Data is transmitted using secure protocols, on a dedicated link, and stored in a secured facility for backup.
Rechenzentrumsstandort(e)
USA
Details zum Daten-Hosting
Cloud hosted
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no