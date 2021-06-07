Verfahren zu Anfragen für die Datenlöschung
Talkdesk acts as a processor and therefore, when a customer requests for deletion, information is deleted.
In case of integration, once personal data is delete on master (owned by talkdesk's customer), talkdesk deletes the information.
HIPAA-konform
yes
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