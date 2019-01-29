The Everwall app allows you to have the Slack channels you choose be displayed on screens — large enough for everyone in your office to see. When combined with an ongoing wall and displayed around your office, you can be sure everyone sees what you need them to see.Everwall is a paid product.
Everwall kann Folgendes einsehen:
Everwall kann Folgendes tun:
Überprüfe die Details, um die Sicherheitspraktiken dieser App besser zu verstehen. Mehr Infos über die Bewertung von Apps für deinen Workspace findest du in unserem Support-Center.