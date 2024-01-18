Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Customers can choose their retention settings by contacting their Account Manager. The default retention setting for Customer Data is 3 years.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Upon customer deletion, Jiminny deletes customer data from our production environments within 30 days and backups are deleted within 60 days.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Jiminny store data with Customer Data is stored redundantly at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability. We have well-tested backup and restoration procedures, which allow recovery from a major disaster. Customer Data and our source code are automatically backed up nightly.
Rechenzentrumsstandort(e)
USA, Irland
Details zum Daten-Hosting
Cloud hosted in multiple availability zones
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
yes
Richtlinien für Unterauftragsverarbeiter
App/Dienst verwendet große Sprachmodelle (LLM)
no