Datum des letzten Penetrationstests
2020-10-21
Potenziellen Kunden steht auf Anfrage eine Zusammenfassung zur Verfügung
no
Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
SAML-based solutions
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
security@splunk.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
no
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
The VictorOps Slack app communicates with the VictorOps platform. The VictorOps platform uses third parties to deliver notifications, as well as supporting one and two-way integration with various 3rd party services as configured by the customer.
Verwendet Token-Rotation
no