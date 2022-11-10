Mode is an advanced analytics solution providing the ideal environment for an analyst workflow—writing SQL, analysis in Python and R notebooks, visualizing results, and sharing insights—all in a single, seamless experience. With Mode and Slack, you can share your team’s data directly where the conversation is happening, speeding up time to insight and encouraging collaboration. - Share instantly: Finish up exploratory analysis using SQL, Python, or R, then copy and paste your Mode report into Slack to see previews unfurl directly in the context of your team's conversation.

- Encourage collaboration: Share Mode reports on Slack to encourage stakeholders to answer their own questions.

- Keep data in the conversation: Layer charts on top of queries that track KPIs, then use the scheduler in Mode to regularly send reports to Slack. The integration allows analysts to share data and meet stakeholders where the decisions are being made, in both public and private Slack channels.