Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Roadmap will retain your data while your account is active with us.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Roadmap will purge your data from our systems when you delete your account.
Richtlinie zur Datenspeicherung
We store all our data in Canada in encrypted storage.
Rechenzentrumsstandort(e)
Kanada
Details zum Daten-Hosting
We host all our data on DigitalOcean in the ca-central-1 region.
Daten-Hosting-Unternehmen
DigitalOcean
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
yes
Richtlinien für Unterauftragsverarbeiter