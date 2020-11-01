Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Winningtemp will retain customer data in accordance with GDPR.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Winningtemp will archive and remove customer data in accordance with GDPR.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Winningtemp will store data using encryption at rest in accordance with industry standard.
Rechenzentrumsstandort(e)
Irland
Details zum Daten-Hosting
AWS Fargate, AWS EKS, AWS RDS
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no