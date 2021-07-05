Duration of processing and erasure or return of data Processing by the data importer shall only take place for the duration specified. After the end of the provision of the processing services, the data importer shall, at the choice of the data exporter, delete all personal data processed on behalf of the data exporter and certify to the data exporter that it has done so, or return to the data exporter all personal data processed on its behalf and delete existing copies. Your Personal Data (as described above) will be stored until we no longer need the information and proactively delete it, or you send a valid deletion request Should you ever decide to delete your Totango Service Account, you may do so by emailing privacy@totango.com. If you terminate your account, any association between your Account and information we store will no longer be accessible through your Account. However, given the nature of sharing on certain services (e.g., the blog and/or the community support), any public activity on your Account prior to deletion will remain stored on our servers and will remain accessible to the public. More info can be found here: