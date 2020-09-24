Datum des letzten Penetrationstests
2020-09-24
Potenziellen Kunden steht auf Anfrage eine Zusammenfassung zur Verfügung
no
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
support.echobot@tech-space-production.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
no
Verwendet Token-Rotation
no