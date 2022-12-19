Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
We currently support SSO with multiple identity providers, such as LDAP, SAML, OAuth, OpenID, OpenID Connect, and JSON Web Tokens (JWTs) - all of the common and most popular identity standards.
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
security@mural.co
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Programm zur Mitteilung von Schwachstellen deckt die Slack App
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
yes
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
Verwendet Token-Rotation
no