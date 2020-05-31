Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Our data retention policy is documented in our information security policy which is shared with customers upon request. It is not a public document.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Our data archival/removal policy is documented in our information security policy which is shared with customers upon request. It is not a public document.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Our data storage policy is documented in our information security policy which is shared with customers upon request. It is not a public document.
Rechenzentrumsstandort(e)
USA, Irland, Deutschland, Singapur, Australien, Indien, Brasilien
Details zum Daten-Hosting
We host our data in AWS regions around the world. Not all data is hosted in all regions.
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
yes
Richtlinien für Unterauftragsverarbeiter