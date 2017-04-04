Suitest notification app is on Slack!You can now integrate Suitest directly with your Slack channels. Receive short messages regarding the progress of your test packs and get notified across your devices when Suitest has finished testing.Get your notification through the Suitest app on Slack immediately when: * All test were finished on your devices. * An error is produced on one of the devices.Suitest integration app requires Suitest account. No additional fees.Additional significant features are coming soon, so stay tuned!
Suitest kann Folgendes tun:
Überprüfe die Details, um die Sicherheitspraktiken dieser App besser zu verstehen. Mehr Infos über die Bewertung von Apps für deinen Workspace findest du in unserem Support-Center.
Customer Data are retained as long as the user has an active account.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
We will remove Customer Data on request.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Customer Data are retained as long as the user has an active account.
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no
Zertifizierungen & Compliance
Verfahren zu Anfragen für die Datenlöschung
Write request to support@suite.st.
HIPAA-konform
no
Diese App bietet zwar ggf. HIPAA-Compliance, Slack hat jedoch keine Geschäftspartnervereinbarung mit Drittanbietern von Anwendungen, einschließlich derjenigen im Slack Marketplace. Daher bist du dafür verantwortlich, die Compliance des Anbieters zu überprüfen und eine entsprechende Vereinbarung vor der Aktivierung abzuschließen.
Sicherheit
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
support@suite.st
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern