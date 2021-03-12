Ambition is an enterprise-grade sales management platform. But just because we serve some of the most dynamic, forward-thinking sales orgs in the world doesn't mean we don't have fun. Our Slack app delivers actionable sales insights and creates a powerful ecosystem of encouragement where your employees work today, which is on Slack! Managing remote sales teams is hard. But maximizing employee performance with recognition and performance alerts is easy and effective with Ambition for Slack. Revenue Operations and Sales leaders leverage Ambition for:

- accountability to sales goals and activity

- automating milestone alerts for recognition

- flexible check-ins and 1:1s

- coaching notes and action plans

- major and micro-incentives

- insights from rep performance and coaching timeline Ambition's Slack integration broadcasts employee recognition directly into your channels for when they hit metric thresholds and close big deals! Sales teams today need scalable, consistent sales coaching. Ambition's Slack app allows managers to create private or public coaching notes in Slack, and save them automatically to the employee's Coaching Timeline in Ambition (where performance, 1:1, and other KPI data live). You can interact with Ambition in Slack in two ways: 1. Our hyper flexible Workflow engine that sends "triggers" to Slack based on specific filters for employee recognition or manager insights. For example, any time your SDR team converts a new Opportunity, post the Rep's name, the company, and the rep's favorite custom GIF to the sales team's Slack channel for kudos and fun. Or, when a sales person wins a deal over $100,000, post the name, the account, the deal size, and the term to the Sales Leadership channel. You get the idea! 2. Via our rapidly expanding slash commands, today we provide real-time KPI/ performance visibility with /ambition leaderboard and /ambition competition. We also allow sales managers to send and save "coaching notes" via /ambition note to their team members which are logged in the individual's Coaching Timeline in Ambition. Available Slash Commands Today:

/ambition help

/ambition leaderboard

/ambition competition

/ambition note