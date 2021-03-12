Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Ambition will retain customer data in accordance with SaaS contract terms. Typically 30 days beyond termination of contract.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Ambition will archive data in accordance with SaaS contract terms.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Ambition will retain customer data in accordance with SaaS contract terms.
Rechenzentrumsstandort(e)
USA
Details zum Daten-Hosting
Cloud
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
yes
Richtlinien für Unterauftragsverarbeiter