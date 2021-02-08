Churn Buster

Datum des letzten Penetrationstests
2021-02-08
Potenziellen Kunden steht auf Anfrage eine Zusammenfassung zur Verfügung
yes
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
support+security@churnbuster.io
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
yes
URL zum Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
Programm zur Mitteilung von Schwachstellen deckt die Slack App
yes
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
yes
URL zum Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
yes
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
Stripe for Payment Processing, Postmark for Email Delivery, Intercom for User Management, Sentry for Error Reporting, Logentries for Logging, Twilio for SMS Delivery, Zapier and Slack for Integrations
Verwendet Token-Rotation
no