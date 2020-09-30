Feedback Loop is an Agile Research platform for rapid consumer feedback. Used by product managers and researchers, Feedback Loop allows you to go from questions to data in days.This app will receive notifications related to account activity on Feedback Loop, including notifications when new research data is available.Feedback Loop is a paid service. This app will function only when paired with an active Feedback Loop account. It may only be added or configured by a Workspace Administrator for the account.
Feedback Loop kann Folgendes tun:
Überprüfe die Details, um die Sicherheitspraktiken dieser App besser zu verstehen. Mehr Infos über die Bewertung von Apps für deinen Workspace findest du in unserem Support-Center.
Allgemein
Datenschutz & Daten-Governance
Zertifizierungen & Compliance
HIPAA-konform
no
Diese App bietet zwar ggf. HIPAA-Compliance, Slack hat jedoch keine Geschäftspartnervereinbarung mit Drittanbietern von Anwendungen, einschließlich derjenigen im Slack Marketplace. Daher bist du dafür verantwortlich, die Compliance des Anbieters zu überprüfen und eine entsprechende Vereinbarung vor der Aktivierung abzuschließen.
Sicherheit
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
security@alphahq.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern