Potenziellen Kunden steht auf Anfrage eine Zusammenfassung zur Verfügung
no
Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
Gmail, Okta, OneSign, OneLogin
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
data@culturehq.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Programm zur Mitteilung von Schwachstellen deckt die Slack App
yes
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
yes
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
N/A
Verwendet Token-Rotation
no