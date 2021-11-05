Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
LambdaTest saves all user data for no more than 60 days. Users are controllers of their data and LambdaTest provides both UI based and API based methods to extract, or delete this data.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
LambdaTest saves all user data for no more than 60 days. After 60 days this data gets automatically deleted.
Richtlinie zur Datenspeicherung
LambdaTest saves all user data as per GDPR and CCPA policies. All European user's data gets saved in Europe based data centers where as all north american user's data gets saved in NA region. All data is saved in end-to-end encrypted format as per NIST guidelines
Rechenzentrumsstandort(e)
USA, Deutschland, Niederlande, Vereinigtes Königreich
Details zum Daten-Hosting
AWS
Daten-Hosting-Unternehmen
AWS
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
yes
Richtlinien für Unterauftragsverarbeiter
App/Dienst verwendet große Sprachmodelle (LLM)
no