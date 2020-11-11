Reminder Bot

Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
support@reminderbot.io
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
yes
Von dieser App genutzte Drittanbieter-Services
Google Analytics, Facebook Ads Pixel, Google Chat, Microsoft Teams API, Discord API, Microsoft Outlook API, Telegram API, IP Lookup API.
Verwendet Token-Rotation
yes