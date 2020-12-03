Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Upon request, Visible we can permanently erase customer data within 7 days and backups are deleted within 30 days.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Upon request, Visible we can permanently erase customer data within 7 days and backups are deleted within 30 days.
Richtlinie zur Datenspeicherung
User data is encrypted at rest with AES-256.
Rechenzentrumsstandort(e)
USA
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
yes
Richtlinien für Unterauftragsverarbeiter