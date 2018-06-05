Aufbewahrungsrichtlinie für Dateien
Customers can choose their retention settings directly through their workspace.
Richtlinien zur Archivierung/Entfernung von Daten
Upon customer deletion, customer data is deleted immediately and backups are deleted within 14 days.
Richtlinie zur Datenspeicherung
Customer Data and our source code are automatically backed up nightly. The Operations team is alerted in case of a failure with this system.
Rechenzentrumsstandort(e)
Turkei
Details zum Daten-Hosting
Cloud hosted
Daten-Hosting-Unternehmen
NGN
App/Service hat Unterauftragsverarbeiter
no