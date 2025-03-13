Unterstützt Einmaliges Anmelden (SSO) mit den folgenden Anbietern
We support any SAML SSO provider
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
yes
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
yes
Kontakt für Sicherheitsfragen
support@workday.com
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern
yes
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Verwendet Token-Rotation
no