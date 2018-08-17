Automatic Code Review Reminders for BitBucket and GitLab. Code Dog will bark at you if you don't complete your code reviews!:clock130: Team Reports Receive daily team reports about pending reviews - no more manual poking!:man: User Reports Receive a direct message with a report about reviews relevant to you - never lose a pull request again!:bell: Direct Messages Receive a direct message as soon as someone approves your changes - don't let your pull requests linger!:dog2: Easy Setup Just a few simple steps and you're ready to go. Install the Slack App now and get merging! :dog: Woof!Please see the website for information about our free trial and pricing.
Code Dog kann Folgendes einsehen:
Code Dog kann Folgendes tun:
Überprüfe die Details, um die Sicherheitspraktiken dieser App besser zu verstehen. Mehr Infos über die Bewertung von Apps für deinen Workspace findest du in unserem Support-Center.
Diese App bietet zwar ggf. HIPAA-Compliance, Slack hat jedoch keine Geschäftspartnervereinbarung mit Drittanbietern von Anwendungen, einschließlich derjenigen im Slack Marketplace. Daher bist du dafür verantwortlich, die Compliance des Anbieters zu überprüfen und eine entsprechende Vereinbarung vor der Aktivierung abzuschließen.
Sicherheit
Unterstützt Security Assertion Markup Language (SAML)
no
Hat ein dediziertes Sicherheitsteam
no
Kontakt für Sicherheitsfragen
hello@code-dog.app
Hat ein Programm zur Mitteilung von Schwachstellen
no
Hat ein Prämienprogramm für das Aufspüren von Sicherheitslücken (Bug Bounty)
no
Erfordert Autorisierung/Verbindungen von Drittanbietern